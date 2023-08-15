Манчини назвал следующего главного тренера сборной Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о том, кто может возглавить национальную команду после его ухода.

«Думаю, на это место будет назначен Лучано Спаллетти. Я желаю ему всего самого лучшего», - передает слова 58-летнего специалиста издание Corriere dello Sport.

Напомним, что об отставке Роберто Манчини было объявлено в воскресенье, 13 августа. Под руководством специалиста «скуадра адзурра» стала чемпионом Европы в 2020 году.

Последним местом работы Спаллетти был «Наполи», который он привел в прошлом сезоне к чемпионскому титулу в Серии А.