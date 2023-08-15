Манчини рассказал, кто виноват в его уходе из сборной Италии

Экс-главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своем уходе с поста рулевого национальной команды. В отставке он обвинил нынешнего руководителя федерации футбола страны Габриэле Гравину.

«Я несколько раз пытался поговорить с Гравиной. Хотел объяснить, что он должен мне дать душевное спокойствие в последние месяцы. Однако он не сделал этого. Гравина начал сам менять состав тренерского штаба. Где такое видано? Он хотел провести революцию, но я был категорически против», - передает слова специалиста Sky Sport.

Напомним, что об отставке Манчини было объявлено в воскресенье, 13 августа.