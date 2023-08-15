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Манчини рассказал, кто виноват в его уходе из сборной Италии

15 Августа 2023 • 08:58 Комментировать

Экс-главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своем уходе с поста рулевого национальной команды. В отставке он обвинил нынешнего руководителя федерации футбола страны Габриэле Гравину.

«Я несколько раз пытался поговорить с Гравиной. Хотел объяснить, что он должен мне дать душевное спокойствие в последние месяцы. Однако он не сделал этого. Гравина начал сам менять состав тренерского штаба. Где такое видано? Он хотел провести революцию, но я был категорически против», - передает слова специалиста Sky Sport.

Напомним, что об отставке Манчини было объявлено в воскресенье, 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Габриэле Гравина
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