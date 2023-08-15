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Эдуард Мор – о будущем тренере сборной Италии: «Выбор Спаллетти абсолютно логичный»

15 Августа 2023 • 08:38 Комментировать

Бывший российский футболист Эдуард Мор высказался о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.

Эксперт отметил, что при 64-летнем специалисте итальянцы могут стать грозной силой.

«Выбор Лучано абсолютно логичный. Сейчас он в таком возрасте, когда уже пора тренировать сборную. Считаю, что при нем сборная Италии сильно прибавит», - приводит слова Мора «Матч ТВ».

Спаллетти на данный момент находится без работы после того, как покинул пост «Наполи» по окончании прошлого сезона. Пост наставника сборной Италии вакантен после ухода Роберто Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Эдуард Мор
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