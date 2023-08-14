Источник: Спаллетти может возглавить сборную Италии

Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Федерация футбола Италии готова предложить 64-летнему специалисту контракт на срок до 2026 года и зарплату около трёх миллионов евро за один год.

Последним местом работы Спаллетти был «Наполи», с которым он прекратил сотрудничество после титула в Серии А.

Ранее Спаллетти руководил питерским «Зенитом», миланским «Интером» и рядом других итальянских клубов.

Напомним, что в минувшие выходные пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини после пяти лет работы на этом посту.