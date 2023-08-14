Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Источник: Спаллетти может возглавить сборную Италии

14 Августа 2023 • 21:21 Комментировать

Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Федерация футбола Италии готова предложить 64-летнему специалисту контракт на срок до 2026 года и зарплату около трёх миллионов евро за один год.

Последним местом работы Спаллетти был «Наполи», с которым он прекратил сотрудничество после титула в Серии А.

Ранее Спаллетти руководил питерским «Зенитом», миланским «Интером» и рядом других итальянских клубов.

Напомним, что в минувшие выходные пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини после пяти лет работы на этом посту.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Августа
21:21 · Чемпионат Европы 2024
Источник: Спаллетти может возглавить сборную Италии
09:36 · Чемпионат Европы 2024
Раскрыта причина ухода Манчини из сборной Италии
13 Августа
16:58 · Чемпионат Европы 2024
​Конте и Спаллетти – кандидаты на должность тренера сборной Италии
16:57 · Италия. Серия А
Камоцци: «Я бы хотел видеть наставником сборной Италии Лучано Спаллетти» эксклюзив
05 Августа
18:22 · Италия. Серия А
​Буффон: «Готов немедленно помогать Манчини»
03 Августа
23:04 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Боснии и Герцеговины новый главный тренер
02 Августа
22:51 · Чемпионат Европы 2024
Гагнидзе: «Сборная Грузии готова заявить о себе на весь мир»
01:01 · Чемпионат Европы 2024
Флик: «Германия снова должна стать Германией»
29 Июля
15:44 · Чемпионат Европы 2024
В Федерации футбола Армении прокомментировали слухи о натурализации Коваленко
28 Июля
14:56 · Чемпионат Европы 2028
​Италия и Турция объединили заявки на проведение Евро-2032
18 Июля
10:32 · Чемпионат Европы 2024
Роналду ответил на вопрос о будущем в сборной Португалии
11 Июля
22:21 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Я заинтересован в том, чтобы Зуев нашёл новый клуб»
10 Июля
21:25 · Италия. Серия А
Погба отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина 1
07 Июля
20:01 · Россия. Премьер-лига
Адиев рассказал, когда сборная Казахстана сможет сыграть с Россией
05 Июля
20:07 · Чемпионат Европы 2024
​Выбрано имя маскота Евро-2024
Все новости