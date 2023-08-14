Раскрыта причина ухода Манчини из сборной Италии

Стало известно, почему Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной сборной Италии. По сообщениям журналистов Sky Sport Italia, специалист ушел из «скуадры адзурры» из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

Манчини остался недоволен, что руководитель лишил его возможности работать со своими ассистентами, которых он сам выбрал. Кроме того, Роберто хотел контролировать смену поколений в сборной, однако был лишен такой возможности.

Накануне было объявлено, что Манчини и сборная Италии завершили сотрудничество по обоюдному согласию.