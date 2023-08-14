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Раскрыта причина ухода Манчини из сборной Италии

14 Августа 2023 • 09:36 Комментировать

Стало известно, почему Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной сборной Италии. По сообщениям журналистов Sky Sport Italia, специалист ушел из «скуадры адзурры» из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

Манчини остался недоволен, что руководитель лишил его возможности работать со своими ассистентами, которых он сам выбрал. Кроме того, Роберто хотел контролировать смену поколений в сборной, однако был лишен такой возможности.

Накануне было объявлено, что Манчини и сборная Италии завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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