Бывший игрок «Наполи» и «Торино» Луиджи Панарелли в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, кто должен возглавить сборную Италии.

«Я убежден, что главным тренером сборной Италии должен стать Лучано Спаллетти. Он проделал великолепную работу в «Наполи», ушел на пике, выиграв скудетто. Как тренер, я восхищался той командой, которую он построил. Убежден, что он может добиться успеха и со сборной Италии. Надеюсь, он сам в этом заинтересован», - заявил Панарелли.

Напомним, что вчера, 13 августа, стало известно, что пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини.