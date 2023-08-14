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Бывший игрок «Наполи» Панарелли: «Я убежден, что главным тренером сборной Италии должен стать Лучано Спаллетти» эксклюзив

14 Августа 2023 • 00:23 Комментировать

Бывший игрок «Наполи» и «Торино» Луиджи Панарелли в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, кто должен возглавить сборную Италии. 

«Я убежден, что главным тренером сборной Италии должен стать Лучано Спаллетти. Он проделал великолепную работу в «Наполи», ушел на пике, выиграв скудетто. Как тренер, я восхищался той командой, которую он построил. Убежден, что он может добиться успеха и со сборной Италии. Надеюсь, он сам в этом заинтересован», - заявил Панарелли.

Напомним, что вчера, 13 августа, стало известно, что пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Луиджи Панарелли
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