​Конте и Спаллетти – кандидаты на должность тренера сборной Италии

Сборная Италии осталась без главного тренера – Роберто Манчини покинул этот пост после пяти с лишним лет работы. Как сообщает итальянский Sky, главными кандидатами на должность рулевого «скуадры адзурры» являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Оба специалиста в настоящий момент не имеют работы: Конте весной ушёл из «Тоттенхэма», а Спаллетти расстался с «Наполи» после прошлого чемпионского сезона.

Стоит сказать, что Антонио Конте уже тренировал сборную Италии в 2014-2016 годах. В 24 играх за этот период команда отпраздновала 14 побед при шести ничьих и четырёх поражениях.

Ближайший крупный турнир сборных пройдёт в 2024 году - чемпионат Европы.