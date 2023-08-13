Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. Об этом итальянская федерация футбола сообщила на своем официальном сайте.

58-летний специалист сам попросил руководство освободить его от работы в национальной команде. Сообщается, что Манчини направил заявление боссам вечером 12 августа, а в воскресенье, 13 августа, просьба тренера была удовлетворена.

Напомним, Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Европы – 2020, однако не смогла пробиться в финальную стадию минувшего чемпионата мира, который проходил в Катаре.