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Манчини покинул сборную Италии официально

13 Августа 2023 • 15:02 Комментировать

Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. Об этом итальянская федерация футбола сообщила на своем официальном сайте.

58-летний специалист сам попросил руководство освободить его от работы в национальной команде. Сообщается, что Манчини направил заявление боссам вечером 12 августа, а в воскресенье, 13 августа, просьба тренера была удовлетворена.

Напомним, Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Европы – 2020, однако не смогла пробиться в финальную стадию минувшего чемпионата мира, который проходил в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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