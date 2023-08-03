В сборной Боснии и Герцеговины новый главный тренер

В сборной Боснии и Герцеговины назначили нового главного тренера - им стал 56-летний Мехо Кодро. Ранее пост занимал Фарук Хаджибегич.

Напомним, что при прошлом тренере команда провалила старт отбора на Евро-2024. Сейчас балканцы идут в отборочной группе J лишь на четвёртом месте с тремя баллами. Впереди – такие команды как сборные Португалии, Словакии и Люксембурга. Позади – сборные Исландии и Лихтенштейна.

Кодро – уроженец боснийского города Мостар, будучи футболистом известен как форвард клубов «Реал Сосьедад», «Тенерифе», «Барселоны» и «Алавеса».

Прошлым местом тренерской работы Кодро был швейцарский клуб «Лозанна Уши».