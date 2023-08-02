Гагнидзе: «Сборная Грузии готова заявить о себе на весь мир»

Молодой игрок полузащиты столичного «Динамо» Лука Гагнидзе считает, что в скором времени сборная Грузии может достичь успеха на международной арене.

«У нас очень большие надежды, идём на втором месте в отборе на Евро-2024, знаем, что соперникам будет очень тяжело с нами. Можем и через Лигу наций пробиться на турнир. Наша сборная готова заявить о себе на весь мир», - рассказывает Гагнидзе «РБ Спорт».

Футболист добавил, что сейчас в Грузии у молодых футболистов больше шансов заявить о себе и попасть в сборную, футбол в стране стал более открытым для молодого поколения.

Напомним, что выступают грузины в отборе в квинтете А. Соперниками команды являются сборные Шотландии, Испании, Норвегии и Кипра.