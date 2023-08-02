Флик: «Германия снова должна стать Германией»

Наставник немецкой сборной Ханс-Дитер Флик полон решимости - он считает, что национальная команда его страны не может проиграть в домашнем чемпионате Европы 2024 года после того, как потерпела четыре неудачи кряду на крупных турнирах после победы в чемпионате мира 2014 года.

- Да, мы знаем, что последние результаты неважны. Критика обоснована. Но я уверен в том, что нас ждет отличный чемпионат Европы. Я хочу побеждать, мы все устали от неудач. Мы должны снова сказать всему миру - мы Германия. Нас должны бояться, - цитирует слова Флика итальянское новостное агентство ITASportPress.