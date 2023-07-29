Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

В Федерации футбола Армении прокомментировали слухи о натурализации Коваленко

29 Июля 2023 • 15:44 Комментировать
Турция
...
Армения
08.09 21:45

Айк Карапетян, пресс-атташе Федерации футбола Армении, прокомментировал возможную натурализацию полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Мы не комментируем слухи об игроках, не выступающих за сборную Армении», — заявил Карапетян, чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс». Ранее появилась информация, что Федерация футбола Армении ведёт переговоры с игроком «Зенита», в котором заинтересован лично наставник сборной Александр Петраков.

Сам Коваленко выступал за различные молодёжные команды России, дебютировав за основную сборную в сентябре 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Александр Коваленко Айк Карапетян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТУРЦИЯ АРМЕНИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
15:44 · Чемпионат Европы 2024
В Федерации футбола Армении прокомментировали слухи о натурализации Коваленко
28 Июля
14:56 · Чемпионат Европы 2028
​Италия и Турция объединили заявки на проведение Евро-2032
18 Июля
10:32 · Чемпионат Европы 2024
Роналду ответил на вопрос о будущем в сборной Португалии
11 Июля
22:21 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Я заинтересован в том, чтобы Зуев нашёл новый клуб»
10 Июля
21:25 · Италия. Серия А
Погба отказал клубу из Саудовской Аравии – известна причина 1
07 Июля
20:01 · Россия. Премьер-лига
Адиев рассказал, когда сборная Казахстана сможет сыграть с Россией
05 Июля
20:07 · Чемпионат Европы 2024
​Выбрано имя маскота Евро-2024
29 Июня
19:11 · Беларусь
Кондратьев уволен с поста главного тренера сборной Беларуси - он прокомментировал решение официально
15:20 · Чемпионат Европы 2024
​Ровно 15 лет назад сборная Испании выиграла чемпионат Европы
28 Июня
10:53 · Германия. Бундеслига
Руководство сборной Германии считает Нагельсманна единственным тренером, которым можно заменить Флика 1
26 Июня
20:10 · Чемпионат Европы 2024
Кроос высказался о состоянии сборной Германии 2
25 Июня
23:25 · Чемпионат Европы 2024
Зидана спросили о работе со сборной Франции
24 Июня
22:23 · Чемпионат Европы 2024
​Названы два тренера, которые могут возглавить сборную Германии осенью
23 Июня
17:47 · Чемпионат Европы 2024
​Партнёр по сборной Португалии «спас» Роналду от фаната
22 Июня
20:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа высказался о возможном сотрудничестве тренера со сборной Германии
Все новости