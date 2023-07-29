В Федерации футбола Армении прокомментировали слухи о натурализации Коваленко

Айк Карапетян, пресс-атташе Федерации футбола Армении, прокомментировал возможную натурализацию полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Мы не комментируем слухи об игроках, не выступающих за сборную Армении», — заявил Карапетян, чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс». Ранее появилась информация, что Федерация футбола Армении ведёт переговоры с игроком «Зенита», в котором заинтересован лично наставник сборной Александр Петраков.

Сам Коваленко выступал за различные молодёжные команды России, дебютировав за основную сборную в сентябре 2022 года.