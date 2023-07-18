Роналду ответил на вопрос о будущем в сборной Португалии

Звездный форвард Криштиану Роналду, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, высказался касательно своего будущего в сборной Португалии.

«Мне по-прежнему есть, что доказывать. Могу подавать пример футбольного долголетия в свои 38 лет. Думаю, я еще способен приносить пользу. Хочу продолжать наслаждаться футболом. Все еще чувствую себя важным и полезным», - передает слова бомбардира издание Record.

За сборную Португалии Роналду выступает с 2003 года. В составе национальной команды нападающий провел 200 поединков, в которых записал на свой счет 123 гола. Вместе со сборной Криштиану стал чемпионом Европы и триумфатором Лиги наций.