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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Выбрано имя маскота Евро-2024

05 Июля 2023 • 20:07 Комментировать

Менее года остаётся до старта следующего чемпионата Европы. В среду организаторы объявили имя маскота турнира. Плюшевого мишку будут называть Альберт (в оригинале – Albärt). Этот вариант набрал 32% в голосовании, опередив имена Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бэр.

Как известно, Евро-2024 пройдёт в Германии. Турнир начнётся 14 июня, а завершится 14 июля.

Добавим, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале Евро-2020 команда Роберто Манчини обыграла Англию в серии послематчевых пенальти. Тот турнир проводился в 2021 году из-за влияния пандемии коронавируса.

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