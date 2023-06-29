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​Ровно 15 лет назад сборная Испании выиграла чемпионат Европы

29 Июня 2023 • 15:20 Комментировать

Ровно 15 лет назад, 29 июня 2008 года, в Вене проходил финальный матч чемпионата Европы между сборными Германии и Испании. В нём «красная фурия» отпраздновала победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фернандо Торрес. Форвард расписался в воротах Бундестим на 33-й минуте поединка.

Для сборной Испании это был второй трофей чемпионата Европы. Первый триумф на континентальном форуме испанцы отпраздновали в далёком 1964 году.

После успеха на Евро-2008 «красная фурия» затем выиграла чемпионат мира – 2010 и Евро-2012. Это лучший отрезок в истории испанского футбола.  

Напомним, что сборная России на чемпионате Европы 2008 года завоевала бронзу.

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