​Ровно 15 лет назад сборная Испании выиграла чемпионат Европы

Ровно 15 лет назад, 29 июня 2008 года, в Вене проходил финальный матч чемпионата Европы между сборными Германии и Испании. В нём «красная фурия» отпраздновала победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фернандо Торрес. Форвард расписался в воротах Бундестим на 33-й минуте поединка.

Для сборной Испании это был второй трофей чемпионата Европы. Первый триумф на континентальном форуме испанцы отпраздновали в далёком 1964 году.

После успеха на Евро-2008 «красная фурия» затем выиграла чемпионат мира – 2010 и Евро-2012. Это лучший отрезок в истории испанского футбола.

Напомним, что сборная России на чемпионате Европы 2008 года завоевала бронзу.