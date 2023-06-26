Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о состоянии сборной Германии в последних матчах.

«Я думаю, что игрокам в основном не хватает уверенности, и что в данный момент в сборной не так много людей, которые могли бы повести за собой коллектив. Именно поэтому матчи национальной команды проходят без особого сопротивления. Сейчас трудно быть оптимистом», – приводит слова чемпиона мира издание Eurosport.

Напомним, что в футболке сборной Германии Тони Кроос провёл 106 матчей в период с 2010 по 2021 год. В последних 16 матчах хозяева Евро-2024 одержали лишь четыре победы, а в последних четырёх встречах подопечные Ханса-Диттера Флика потерпели три поражения.