Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос высказался о состоянии сборной Германии

26 Июня 2023 • 20:10 Комментировать (1)

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о состоянии сборной Германии в последних матчах.

«Я думаю, что игрокам в основном не хватает уверенности, и что в данный момент в сборной не так много людей, которые могли бы повести за собой коллектив. Именно поэтому матчи национальной команды проходят без особого сопротивления. Сейчас трудно быть оптимистом», – приводит слова чемпиона мира издание Eurosport.

Напомним, что в футболке сборной Германии Тони Кроос провёл 106 матчей в период с 2010 по 2021 год. В последних 16 матчах хозяева Евро-2024 одержали лишь четыре победы, а в последних четырёх встречах подопечные Ханса-Диттера Флика потерпели три поражения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Тони Кроос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
26 Июня 2023 в 20:56
я боюсь, что Флик, может и обладает хорошими идеями, но он не может круто настраивать игроков, заряжать что-ли, когда не получается через "не могу", может быть он не может мотивировать или быть непререкаемым авторитетом и так сказать "столпом" команды....просто вспомнить Зидана тренером - у него футбол был не ахти какой, зато непоколебимость, ледяное спокойствие и тд.....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
20:10 · Чемпионат Европы 2024
Кроос высказался о состоянии сборной Германии 1
25 Июня
23:25 · Чемпионат Европы 2024
Зидана спросили о работе со сборной Франции
24 Июня
22:23 · Чемпионат Европы 2024
​Названы два тренера, которые могут возглавить сборную Германии осенью
23 Июня
17:47 · Чемпионат Европы 2024
​Партнёр по сборной Португалии «спас» Роналду от фаната
22 Июня
20:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа высказался о возможном сотрудничестве тренера со сборной Германии
18:44 · Россия. Премьер-лига
Адиев считает невозможным матч сборных России и Казахстана
17:23 · Чемпионат Европы 2024
Тикнизян: Не ожидал, что фанаты сборной Армении будут скандировать мою фамилию
14:58 · Чемпионат Европы 2024
​Лукаку забивал за Бельгию в 15 последних отборочных матчах
09:43 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Германии приняли решение по Флику 1
02:24 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассматривает возможность ухода из сборной Бельгии
21 Июня
17:56 · Чемпионат Европы 2024
​Ровно 15 лет назад Россия добилась исторической победы над Нидерландами
16:28 · Чемпионат Европы 2024
​Карраско: «Разочарованы реакцией Куртуа»
16:16 · Чемпионат Европы 2024
Нойендорф: Флик сказал, что в сентябре сборная Германии будет другой
13:40 · Чемпионат Европы 2024
Флик не уйдёт из сборной Германии
08:30 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Исландии прокомментировал поражение от Португалии
Все новости