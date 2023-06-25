Зидана спросили о работе со сборной Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о потенциальной работе со сборной Франции.

- Ничего нельзя исключать, но должно быть чувство, что ты этого реально хочешь, - приводит слова тренера «Плеймейкер».

51-летний специалист работал наставником только в «Реале», завоевав 11 трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов. Зидана часто сватают в сборную Франции, но там прочно «окопался» Дидье Дешам, и успешные результаты команды под его началом не дают повода французской федерации делать перестановки на тренерском мостике. Пауза в карьере Зинедина Зидана затянулась на два года.