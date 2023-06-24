​Названы два тренера, которые могут возглавить сборную Германии осенью

Ханс-Дитер Флик готовит сборную Германии к домашнему чемпионату Европы, который пройдёт в 2024 году. В последних матчах Бундестим смотрелась слабо, и в Немецком футбольном союзе задумались о смене рулевого. По данным Bild, Флику дали ещё две игры – против Японии (9 сентября) и Франции (12 сентября). В них тренеру нужно доказать, что он способен подготовить конкурентоспособную команду для Евро-2024.

Источник отмечает, что в случае осенней отставки Флика Немецкий футбольный союз может рассмотреть кандидатуры Юлиана Нагельсманна и Оливера Гласнера. Первый из них весной ушёл из «Баварии», а второй по завершению сезона покинул «Айнтрахт». Вопрос в том, будут ли эти специалисты доступны в сентябре.