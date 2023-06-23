​Партнёр по сборной Португалии «спас» Роналду от фаната

Несколько дней назад сборная Португалии в рамках отбора на Евро-2024 играла против Исландии на выезде. Автором единственного гола стал Криштиану Роналду, который отправил мяч в сетку на 89-й минуте поединка.

В социальных сетях появилось видео, на котором болельщик выбежал на поле в тот момент, когда португальцы праздновали гол. Фанат почти добрался до Роналду, но его внезапно схватил защитник Рубен Диаш. После этого за нарушителя порядка взялись сотрудники службы безопасности стадиона.

Напомним, что матч против Исландии стал для Роналду 200-м за сборную Португалии.

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