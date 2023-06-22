Тикнизян: Не ожидал, что фанаты сборной Армении будут скандировать мою фамилию

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян высказался после победы над сборной Латвии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армянского коллектива, Тикнизян стал автором одного из голов.

«Мне было максимально приятно, когда трибуны скандировали мою фамилию. Я этого не ожидал и понимаю, что болельщики благодарят меня и команду за проделанную работу», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

Футболист добавил, что благодарен всем болельщикам, которые поддерживали сборную Армении в поединке с Латвией.

После трех игр отборочного раунда Евро-2024 национальная команда Армении занимает второе место в группе D, набрав шесть очков.