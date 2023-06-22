​Лукаку забивал за Бельгию в 15 последних отборочных матчах

Во вторник вечером сборная Бельгии разгромила Эстонию со счётом 3:0 в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года. Автором дубля в этом поединке стал фактурный нападающий Ромелу Лукаку.

Удивительно, но Лукаку забивал в 15 последних отборочных матчах сборной Бельгии, в которых принимал участие. В последний раз Ромелу ушёл с поля без гола в матче отбора на чемпионат Европы или мира ещё в сентябре 2017 года.

Следующий матч отбора на Евро-2024 сборная Бельгии проведёт 9 сентября – против Азербайджана на выезде.

Напомним, что в 2024 году чемпионат Европы пройдёт в Германии.