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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Лукаку забивал за Бельгию в 15 последних отборочных матчах

22 Июня 2023 • 14:58 Комментировать

Во вторник вечером сборная Бельгии разгромила Эстонию со счётом 3:0 в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года. Автором дубля в этом поединке стал фактурный нападающий Ромелу Лукаку.

Удивительно, но Лукаку забивал в 15 последних отборочных матчах сборной Бельгии, в которых принимал участие. В последний раз Ромелу ушёл с поля без гола в матче отбора на чемпионат Европы или мира ещё в сентябре 2017 года.

Следующий матч отбора на Евро-2024 сборная Бельгии проведёт 9 сентября – против Азербайджана на выезде.

Напомним, что в 2024 году чемпионат Европы пройдёт в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку
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