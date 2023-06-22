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В сборной Германии приняли решение по Флику

22 Июня 2023 • 09:43 Комментировать

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик останется на своем посту, несмотря на череду неудачных результатов команды. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Журналист отметил, что сентябрь станет для специалиста определяющим. В этом месяце «бундестим» сыграет два контрольных поединка против Франции и Японии. Эти спарринги станут определяющими для Флика.

Напомним, что под руководством этого наставника сборная Германии не смогла выйти из группы на чемпионате мира – 2022. После турнира команда не может одержать победу на протяжении четырех поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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