​Ровно 15 лет назад Россия добилась исторической победы над Нидерландами

Ровно 15 лет назад, 21 июня 2008 года, состоялся матч, который вошёл в историю российского футбола. В тот день сборная России играла против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы. «Оранжевые» считались безоговорочными фаворитами дуэли, ведь на групповой стадии они более чем уверенно разобрались с Италией (3:0), Францией (4:1) и Румынией (2:0). Тем не менее, сборная России под руководством Гуса Хиддинка победила со счётом 3:1.

В основное время матча сборные России и Нидерландов обменялись голами – забили Роман Павлюченко и Руд ван Нистелрой. В экстра-тайме победу российской сборной принесли голы Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина.

В полуфинале Евро-2008 сборная России проиграла Испании – 0:3.