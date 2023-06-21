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​Ровно 15 лет назад Россия добилась исторической победы над Нидерландами

21 Июня 2023 • 17:56 Комментировать

Ровно 15 лет назад, 21 июня 2008 года, состоялся матч, который вошёл в историю российского футбола. В тот день сборная России играла против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы. «Оранжевые» считались безоговорочными фаворитами дуэли, ведь на групповой стадии они более чем уверенно разобрались с Италией (3:0), Францией (4:1) и Румынией (2:0). Тем не менее, сборная России под руководством Гуса Хиддинка победила со счётом 3:1.

В основное время матча сборные России и Нидерландов обменялись голами – забили Роман Павлюченко и Руд ван Нистелрой. В экстра-тайме победу российской сборной принесли голы Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина. 

В полуфинале Евро-2008 сборная России проиграла Испании – 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Сборная России сборная Нидерландов
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