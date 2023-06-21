​Карраско: «Разочарованы реакцией Куртуа»

Судя по всему, вратарь Тибо Куртуа действительно покинул расположение сборной Бельгии из-за ситуации с капитанской повязкой. Комментарий на этот счёт дал вингер национальной команды Янник Карраско.

«Мы разочарованы его реакцией. Своё лидерство нужно показывать поведением, а повязка – это всего лишь повязка. В конце концов, Куртуа – часть команды и один и её трёх капитанов», - сказал Карраско, чьи слова приводит Relevo.

Напомним, что главным тренером сборной Бельгии является Доменико Тедеско, который в своё время возглавлял московский «Спартак».