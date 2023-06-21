Нойендорф: Флик сказал, что в сентябре сборная Германии будет другой

Глава немецкой футбольной ассоциации Бернд Нойендорф высказался о работе наставника сборной Германии Ханса‑Дитера Флика.

«Я общался с Фликом. Он мне сказал, что в сентябре все увидят другую сборную Германии. Конечно, сейчас все ждали других результатов после ЧМ-2022, поэтому есть некое разочарование», — приводит слова функционера SID.

Напомним, 58-летний Флик возглавляет «немецкую машину» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

20 июня сборная Германии проиграла в товарищеском матче колумбийской сборной со счетом 0:2.