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Нойендорф: Флик сказал, что в сентябре сборная Германии будет другой

21 Июня 2023 • 16:16 Комментировать

Глава немецкой футбольной ассоциации Бернд Нойендорф высказался о работе наставника сборной Германии Ханса‑Дитера Флика.

«Я общался с Фликом. Он мне сказал, что в сентябре все увидят другую сборную Германии. Конечно, сейчас все ждали других результатов после ЧМ-2022, поэтому есть некое разочарование», — приводит слова функционера SID.

Напомним, 58-летний Флик возглавляет «немецкую машину» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

20 июня сборная Германии проиграла в товарищеском матче колумбийской сборной со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик Бернд Нойендорф
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