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Флик не уйдёт из сборной Германии

21 Июня 2023 • 13:40 Комментировать

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик не собирается уходить с поста главного тренера национальной команды.

«Мои футбольные идеи подходят сборной. Я способен работать с лучшими немецкими футболистами, получаю от этого удовольствие. В сентябре мы постараемся выступить успешнее», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

«Бундестим» в этом году потерпела три поражения в пяти встречах. Ранее подопечные Флика в спаррингах проиграли Колумбии (0:2), Бельгии (2:3) и Польше (0:1), а также раписали вничью с Украиной (3:3) и победили Перу (2:0).

Контракт Флика рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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