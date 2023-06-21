Звёздный форвард Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующий сертификат 38-летний футболист получил перед вторничным матчем сборной Португалии против Исландии в отборе на Евро-2024.

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как первый игрок, который провёл 200 матчей за национальную команду. Двухсотым для Криштиану стал как раз поединок против исландцев. В нём именно Роналду забил единственный гол на 89-й минуте.

В 200 матчах за сборную Португалии Криштиану Роналду забил 123 гола и отдал 43 результативных паса на партнёров.

Добавим, что на клубном уровне Роналду представляет саудовский «Аль-Наср».

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