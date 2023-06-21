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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер сборной Исландии прокомментировал поражение от Португалии

21 Июня 2023 • 08:30 Комментировать

Наставник сборной Исландии Оге Харейде прокомментировал поражение от национальной команды Португалии в матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась триумфом пиренейцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Криштиану Роналду.

«Мне понравилось, как мы оборонялись. Думаю, команда отлично справлялась с этим. Но нам стало нелегко, когда мы остались в меньшинстве. Соперник смог нас додавить.

Мои игроки хорошо взаимодействуют, мы на правильном пути. Нужно продолжать работать», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Исландия с пятью очками занимает пятое место в группе, а Португалия (12) является лидером.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Исландии Оге Харейде
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