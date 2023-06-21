Роналду высказался о своём рекорде за сборную Португалии

Звездный центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о минимальной победе над Исландией в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. Пиренейцы выиграли со счетом 1:0, единственный гол забил КриРо.

«У этого успеха есть особый привкус. И не только потому, что для меня это юбилейный матч. Завершить его победным голом – я не мог просить о большем. Это было очень круто и незабываемо», - передает слова 38-летнего бомбардира Record.

Криштиану является абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную Португалии. На счету нападающего 200 поединков в составе национальной команды страны.