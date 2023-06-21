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Мартинес: «Роналду – пример для всей Португалии»

21 Июня 2023 • 07:40 Комментировать

В матче отборочного цикла чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Исландии. Встреча завершилась минимальной победой пиренейцев со счетом 1:0.

После завершения поединка главный тренер португальцев Роберто Мартинес оценил вклад в победу нападающего Криштиану Роналду. 38-летний бомбардир стал автором единственного забитого мяча.

«Это был отличный сценарий для Криштиану. Невероятный праздник, Криштиану первый футболист, который провел 200 матчей за сборную. Он является примером для португальского футбола и всей страны», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После победы Португалия с 12 баллами занимает первое место в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес
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