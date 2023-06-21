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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мартинес высказался о победе Португалии над Исландией

21 Июня 2023 • 07:34 Комментировать

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над командой Исландии (1:0) в поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2024.

«Это был непростой поединок. Соперник показал отличную игру и дал нам серьезный отпор. Эта команда очень хорошо организована. 11 угловых ударов показывают, что мы стремились к голам. Я рад, что по итогу наша команда набрала три балла», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, сто автором единственного забитого мяча в матче стал нападающий Криштиану Роналду. После этой встречи Португалия набрала 12 баллов и занимает первое место в своей отборочной группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Роберто Мартинес
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