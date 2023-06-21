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Арда Гюлер установил абсолютный рекорд турецкой сборной

21 Июня 2023 • 04:42 Комментировать
Турция
2:0
Уэльс
окончен

Сборная Турции прекрасно выступила в очередном туре отборочного турнира к чемпионату Европы, забив два безответных мяча Уэльсу. Один из них записал на свой счет 18-летний турецкий вундеркинд Арда Гюлер, для которого мяч стал первым в составе национальной команды.

Он стал самым молодым автором мяча в футболке турецкой сборной за всю историю ее выступлений - это абсолютный рекорд, который Арда установил в возрасте 18 лет 114 дней. Напомним, что на клубом уровне вундеркинд выступает за стамбульский «Фенербахче».

В следующем своем матче турки сыграют с принципиальным соперником - сборной Армении. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Арда Гюлер
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