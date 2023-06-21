Николаеску стал лучшим бомбардиром в истории молдавской сборной

Громкую сенсацию подарила во вторник вечером молдавская сборная, обыгравшая команду Польши со счетом 3:2. Два мяча в этой игре забил Ион Николаеску, который довел свой лицевой счет за молдавскую команду до двенадцати голов в ее футболке. После матча он вышел в лидеры по количеству голов за всю историю национальной молдавской команды - оказалось. что Николаеску обошел прежнего лидера.

А им являлся не кто иной, как Сергей Клещенко - нынешний наставник команды, который выступал за нее в 90-е годы прошлого столетия и забил 11 мячей. Третье место занимает Сергей Рогачев - девять забитых голов.