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Наставник молдавской сборной: «Сегодня зашкаливала мотивация»

21 Июня 2023 • 03:20 Комментировать
Молдова
3:2
Польша
окончен

Сборная Молдовы одержала самую громкую победу за всю свою историю - проигрывая дома, в Кишиневе, полякам со счетом 0:2 после первого тайма, она взяла и забила три мяча сопернику, при том, что все последние годы даже один забитый гол считался большой удачей для молдаван. И выиграла матч у поляков с Левандовски. Наставник молдавской сборной, известный в прошлом нападающий Сергей Клещенко, прокомментировал итоги матча:

- Бывают разные матчи. Есть такие матчи, после которых нам нечем гордиться. Но с самой первой игры я постарался дать импульс тому, чтобы мы играли в яркий футбол, а насколько он атакующий, зависит от соперника. Сегодня во втором тайме зашкаливала мотивация, и это принесло нам успех, - цитирует слова Клещенко Moldfootball.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Молдовы Сергей Клещенко
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