​Сборная Шотландии выдала самый успешный старт отбора ЧЕ за всю свою историю

Сборная Шотландии обыграла в домашнем матче грузин, и это была уже четвертая победа кряду для команды с Британских островов с начала отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года. Как выяснилось, ранее шотландская команда еще никогда не начинала отборочный цикл главного континентального турнира для сборных столь успешно.

Сейчас команда Стива Кларка лидирует в группе с восьмиочковым преимуществом над ближайшим конкурентом. В следующем матче шотландская сборная сыграет на Кипре, но это будет лишь в сентябре.

Напомним, что на предыдущем ЧЕ шотландцы сыграли в финальной части, но в своей группе заняли последнее место.