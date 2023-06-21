Мактоминай: «Благодарны публике за терпение»

Сборная Шотландии обыграла в домашнем матче грузин, а один из голов забил Скотт Мактоминай. Матч начался с опозданием из-за сильного дождя, но он лишь мотивировал игроков шотландской команды, которые не могли ударить лицом в грязь, несмотря на то, что она была везде. Футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал итоги матча:

- Мы думали, что не сможем сыграть на таком поле, но сыграли, придерживались нашего плана и все получилось. Мы хотели сыграть, спасибо публике за терпение. Они поддерживали наш настрой. Мы действительно очень благодарны им сегодня, - цитирует слова автора одного из голов в матче BBC Sport.