​Наставник шотландской сборной: «Невероятный вечер»

Сборная Шотландии обыграла в домашнем матче грузин, одержав свою четвертую кряду победу в текущем отборочном турнире к чемпионату Европы 2024. Наставник горцев Стив Кларк поделился своими чувствами после этого успеха, который укрепил позиции шотландцев в общей турнирной таблице - они уверенно лидируют в своей отборочной группе.

- Это был невероятный вечер. Игроки были великолепны и оставались сфокусированными весь матч. Я должен также отметить публику, она очень активно поддерживала команду. И спасибо добровольцам, которые вызвались очистить поле от воды, - цитирует слова Стива Кларка BBC Sport.