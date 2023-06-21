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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Шотландии в дождливом Глазго расправилась с Грузией, Кварацхелия не забил пенальти

21 Июня 2023 • 01:26 Комментировать
Шотландия
2:0
Грузия
1 1.16 X 6.80 2 25.00
2-й тайм

Во вторник вечером в рамках отбора на Евро-2024 встречались команды квинтета А - сборные Шотландии и Грузии.

Счёт игры хозяевам удалось открыть довольно быстро - на шестой минуте отличился Каллум Макгрегор. Но после в события встречи вмешалась погода – на стадионе стало так много луж, что главный рефери встречи был вынужден увести команды с поля, пока последствия суровой британской погоды непогоды не устранят.

К счастью, спустя почти два часа игру возобновили, а шотландцам удалось довести дело до победы – второй гол команды на 47-й минуте оформил хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. В добавленное время у гостей была отличная возможность сократить отставание, однако звезда «Наполи» Хвича Кварацхелия пробил с пенальти выше ворот.

Благодаря победе сборная Шотландии ещё сильнее упрочила своё лидерство в группе А, набрав 12 очков. Команда Грузии – на втором месте с четырьмя баллами.

Протокол игры

 
Шотландия2:0Грузия
(1:0) Макгрегор Каллум6'  
(2:0) Мактоминай Скотт47'  
Ганн ЭнгусПортеус РайанХендри ДжекТирни Киран 78' (Джек Райан ( 78') Хикки Аарон  45'Робертсон Эндрю  67'Мактоминай СкоттГилмор Билли 86' (Маклин Кенни ( 86') Макгрегор Каллум 78' (Сауттар Джон ( 78') Макгинн Джон 90' (Кристи Райан ( 90') Дайкс Линдон 79' (Нисбет Кевин ( 79')
Запасные: Келли ЛиамШенклэнд ЛоуренсФергюсон ЛьюисТэйлор ГрэгКупер ЛиамКларк ЗандерАрмстронг Стюарт
Мамардашвили ГеоргийКакабадзе ОтарКашия ГурамКверквелия СоломонГагнидзе Лука  75'Двали Лаша 56' (Гочолеишвили Гиорги ( 56'  69') Квеквескири Ника 56' (Зивзивадзе Буду ( 56') Китеишвили ОтарЛобжанидзе Саба 64' (Давиташвили Зурико ( 64') Микаутадзе ЖоржКварацхелия Хвича
Запасные: Лория ГиоргиЧакветадзе ГеоргийАзаров ИраклийЛочошвили ЛукаГугешашвили ЛукаШенгелия ЛеванКвилитая ГеоргийАлтунашвили СандроГвелесиани Георгий

20 июня. Стадион "Хэмпден Парк"(Глазго)

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ШОТЛАНДИЯ ГРУЗИЯ
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