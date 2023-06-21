Сборная Шотландии в дождливом Глазго расправилась с Грузией, Кварацхелия не забил пенальти

Во вторник вечером в рамках отбора на Евро-2024 встречались команды квинтета А - сборные Шотландии и Грузии.

Счёт игры хозяевам удалось открыть довольно быстро - на шестой минуте отличился Каллум Макгрегор. Но после в события встречи вмешалась погода – на стадионе стало так много луж, что главный рефери встречи был вынужден увести команды с поля, пока последствия суровой британской погоды непогоды не устранят.

К счастью, спустя почти два часа игру возобновили, а шотландцам удалось довести дело до победы – второй гол команды на 47-й минуте оформил хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. В добавленное время у гостей была отличная возможность сократить отставание, однако звезда «Наполи» Хвича Кварацхелия пробил с пенальти выше ворот.

Благодаря победе сборная Шотландии ещё сильнее упрочила своё лидерство в группе А, набрав 12 очков. Команда Грузии – на втором месте с четырьмя баллами.

Протокол игры

20 июня. Стадион "Хэмпден Парк"(Глазго)