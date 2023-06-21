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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тикнизян оценил шансы сборной Армении попасть на Евро

21 Июня 2023 • 00:17 Комментировать

Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян оценил шансы своей национальной команды пробиться в финальную часть Евро-2024.

«Ещё преждевременно оценивать наши шансы на выход на чемпионат Европы. На таблицу будем смотреть после последней игры», - рассказал молодой футболист Metaratings.

Как он добавил, решающим матчем отбора станет игра против прямого конкурента за выход на Евро – сборной Турции. Отметим, что в марте армяне уже играли с турками дома и проиграли – 1:2.

Напомним, на данный момент сборная Армении идёт на втором месте в отборочном квинтете D после трёх сыгранных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Армении Наир Тикнизян
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