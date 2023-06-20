Сборные Португалии, Словакии и Люксембурга отпраздновали победы

Сборная Португалии играла против Исландии на выезде в квалификации чемпионата Европы. В середине первого тайма Виктор Палссон расстреливал ворота и неточно пробил по высоте. Добавим, что Криштиану Роналду проводил рекордный 200-й матч за национальную команду. Именно он стал героем матча на 89-й минуте, забив решающий гол, - 1:0.
Мяч на 45-й минуте позволил сборной Словакии одолеть Лихтенштейн. В другом поединке сборная Боснии и Герцеговины пропустила от Люксембурга на четвертой минуте, а Амир Хаджиахметович после перерыва не забил пенальти. На 74-й минуте балканцы пропустили снова.
Протокол игры
|4'Боргес Санчес Ивандро (0:1)
|74'Синани Данел (0:2)
Шехич Ибрагим•Дедич Амар•Баришич Адриан-Леон•Саничанин Синиша•Колашинац Сеад•Цимирот Гойко72' (Превляк Смаил (72') •Пьянич Миралем•Кодро Кенан46' (Хамулич Саид (46') •Тахирович Бенджамин46' (Хаджиахметович Амир (46') •Стеванович Мирослав71' (Менало Лука (71') •Джеко Эдин 88'
Морис Антони• 88'Жанс Лоран•Шано Максим•Махмутович Энес•Бонерт Флориан• 55'Олесен Матиас•Мартинс Кристофер• 63'Баррейро Леандро•Боргес Санчес Ивандро83' (Карлсон Дирк (83') •Синани Данел90' (Синани Дейвид (90') •Курчи Алессио59' (Мартинс Марвин (59') 86'
20 июня. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
Протокол игры
|89' Роналду Криштиану (0:1)
Рунарссон Рунар • Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 79' ( Харальдссон Хакон-Арнар ( 79') • Палссон Виктор • Ингасон Сверрир • Магнуссон Хёрдур • Виллюмссон Виллюм 70' • 80'Траустасон Арнор 75' ( Магнуссон Сайвар-Атли ( 75') • Гудмундссон Йоханн • Торстейнссон Йон 74' 79' ( Сампстед Альфонс ( 79') • Гудмундссон Альберт • 45'Финнбогасон Альфред 45' 75' ( Йоханнессон Исак-Бергманн ( 75')
Кошта Диогу • Диаш Рубен • Пепе Кеплер • Данилу Перейра 84' ( Витинья II ( 84') • Далот Диогу • 27'Канселу Жоау 67' ( Геррейру Рафаэл ( 67') • Невеш Рубен 67' ( Инасиу Гонсалу ( 67') • Фернандеш Бруну 84' ( Отавио Эдмилсон ( 84') • Силва Бернарду 74' 90' ( Жота Диогу ( 90') • Леау Рафаэл • Роналду Криштиану 83'
Запасные: Орта Рикарду • Гомеш Тоти • Патрисиу Руй • Са Жозе • Саншеш Ренату • Фелиш Жоау • Силва Антониу
20 июня. Стадион "Лаугардалсвёллур".
Протокол игры
|45' Вавро Денис (0:1)
Бюхель Бенджамин • Бек Никлас • 31'Трабер Ларс • Хофер Йенс • Вольфингер Фабио 62' ( Майер Ливио ( 62') • Вольфингер Сандро 62' ( Грабер Лукас ( 62') • Люхингер Зимон 77' ( Филипп Гасснер ( 77') • Зеле Арон 90' ( Хаслер Жюльен ( 90') • Гёппель Максимилиан • Саглам Ферхат 77' ( Хаас Колин ( 77') • Саланович Деннис
Запасные: Марксер Марко • Йилдыз Сейхан • Ло Руссо Лоренцо • Вольфингер Марко • Фосер Габриэль • Нетцер Андрин
Дубравка Мартин • Пекарик Петер • Вавро Денис 90' ( Грошовски Патрик ( 90') • Шкриньяр Милан • Ганцко Давид • Куцка Юрай • Лоботка Станислав 90' ( Дьомбер Норберт ( 90') • Гамшик Марек 78' ( Беро Матуш ( 78') • Суслов Томаш • Полиевка Роберт 78' ( Стрелец Давид ( 78') • Мак Роберт 62' ( Дурис Давид ( 62')
Запасные: Родак Марек • Вальент Мартин • Шатка Любомир • Равас Генрих • Вернон де Марко • Тупта Любомир • Боженик Роберт
20 июня. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
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