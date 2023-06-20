Сборные Португалии, Словакии и Люксембурга отпраздновали победы

Сборная Португалии играла против Исландии на выезде в квалификации чемпионата Европы. В середине первого тайма Виктор Палссон расстреливал ворота и неточно пробил по высоте. Добавим, что Криштиану Роналду проводил рекордный 200-й матч за национальную команду. Именно он стал героем матча на 89-й минуте, забив решающий гол, - 1:0.

Мяч на 45-й минуте позволил сборной Словакии одолеть Лихтенштейн. В другом поединке сборная Боснии и Герцеговины пропустила от Люксембурга на четвертой минуте, а Амир Хаджиахметович после перерыва не забил пенальти. На 74-й минуте балканцы пропустили снова.