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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Португалии, Словакии и Люксембурга отпраздновали победы

20 Июня 2023 • 23:48 Комментировать
Босния и Герцеговина
0:2
Люксембург
окончен

Сборная Португалии играла против Исландии на выезде в квалификации чемпионата Европы. В середине первого тайма Виктор Палссон расстреливал ворота и неточно пробил по высоте. Добавим, что Криштиану Роналду проводил рекордный 200-й матч за национальную команду. Именно он стал героем матча на 89-й минуте, забив решающий гол, - 1:0.

Мяч на 45-й минуте позволил сборной Словакии одолеть Лихтенштейн. В другом поединке сборная Боснии и Герцеговины пропустила от Люксембурга на четвертой минуте, а Амир Хаджиахметович после перерыва не забил пенальти. На 74-й минуте балканцы пропустили снова.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина0:2Люксембург
  4'Боргес Санчес Ивандро (0:1)
  74'Синани Данел (0:2)
Шехич ИбрагимДедич АмарБаришич Адриан-ЛеонСаничанин СинишаКолашинац СеадЦимирот Гойко 72' (Превляк Смаил ( 72') Пьянич МиралемКодро Кенан 46' (Хамулич Саид ( 46') Тахирович Бенджамин 46' (Хаджиахметович Амир ( 46') Стеванович Мирослав 71' (Менало Лука ( 71') Джеко Эдин  88'
Запасные: Пирич КенанВарешанович ДалГазибегович ЮсуфБилбия НеманьяАхмедходжич АнелМиличевич ХрвоеВасиль НиколаПрчич Саньин
Морис Антони  88'Жанс ЛоранШано МаксимМахмутович ЭнесБонерт Флориан  55'Олесен МатиасМартинс Кристофер  63'Баррейро ЛеандроБоргес Санчес Ивандро 83' (Карлсон Дирк ( 83') Синани Данел 90' (Синани Дейвид ( 90') Курчи Алессио 59' (Мартинс Марвин ( 59'  86')
Запасные: Герсон ЛарсКорач СеидКардосо Тьяго ПерейраЭлшан ЛеонЖонатан ДавидДжогович ЭлдинРупиль ТимотеЩон Ральф
20 июня. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
Протокол игры 
Исландия0:1Португалия
  89' Роналду Криштиану (0:1)
Рунарссон Рунар  Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль   79' (Харальдссон Хакон-Арнар (   79' Палссон Виктор  Ингасон Сверрир  Магнуссон Хёрдур  Виллюмссон Виллюм   70'   80'  Траустасон Арнор   75' (Магнуссон Сайвар-Атли (   75' Гудмундссон Йоханн  Торстейнссон Йон   74'   79' (Сампстед Альфонс (   79' Гудмундссон Альберт   45'  Финнбогасон Альфред   45'   75' (Йоханнессон Исак-Бергманн (   75')
Запасные: Олафссон Элиас-Рафн  Хлинссон Кристиан  Гретарссон Даниэль  Эллертссон Микаэль-Эгиль  Гуннарссон Арон  Бьярнасон Биркир  Вальдимарссон Хакон-Рабн  Хельгасон Торир
Кошта Диогу  Диаш Рубен  Пепе Кеплер  Данилу Перейра   84' (Витинья II (   84' Далот Диогу   27'  Канселу Жоау   67' (Геррейру Рафаэл (   67' Невеш Рубен   67' (Инасиу Гонсалу (   67' Фернандеш Бруну   84' (Отавио Эдмилсон (   84' Силва Бернарду   74'   90' (Жота Диогу (   90' Леау Рафаэл  Роналду Криштиану   83'
Запасные: Орта Рикарду  Гомеш Тоти  Патрисиу Руй  Са Жозе  Саншеш Ренату  Фелиш Жоау  Силва Антониу
 20 июня. Стадион "Лаугардалсвёллур".
Протокол игры 
Лихтенштейн0:1Словакия
  45' Вавро Денис (0:1)
Бюхель Бенджамин  Бек Никлас   31'  Трабер Ларс  Хофер Йенс  Вольфингер Фабио   62' (Майер Ливио (   62' Вольфингер Сандро   62' (Грабер Лукас (   62' Люхингер Зимон   77' (Филипп Гасснер (   77' Зеле Арон   90' (Хаслер Жюльен (   90' Гёппель Максимилиан  Саглам Ферхат   77' (Хаас Колин (   77' Саланович Деннис
Запасные: Марксер Марко  Йилдыз Сейхан  Ло Руссо Лоренцо  Вольфингер Марко  Фосер Габриэль  Нетцер Андрин
Дубравка Мартин  Пекарик Петер  Вавро Денис   90' (Грошовски Патрик (   90' Шкриньяр Милан  Ганцко Давид  Куцка Юрай  Лоботка Станислав   90' (Дьомбер Норберт (   90' Гамшик Марек   78' (Беро Матуш (   78' Суслов Томаш  Полиевка Роберт   78' (Стрелец Давид (   78' Мак Роберт   62' (Дурис Давид (   62')
Запасные: Родак Марек  Вальент Мартин  Шатка Любомир  Равас Генрих  Вернон де Марко  Тупта Любомир  Боженик Роберт
 20 июня. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).

 

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