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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Бельгии и Австрии отпраздновали победы

20 Июня 2023 • 23:46 Комментировать
Эстония
0:3
Бельгия
окончен

Сборная Бельгии без особых проблем добилась выездной победы в матче с эстонцами в отборе чемпионата Европы. В конце первого тайма дубль оформил Ромелу Лукаку. Сначала гигант ногой замкнул подачу, и мяч от дальней штанги отскочил в сетку. Вскоре он повторно подправил полет мяча после прострела  - 2:0. На 90-й минуте счет стал разгромным.

В параллельном матче лидирующие австрийцы боролись со шведами, это противостояние едва не завершилось нулями. В заключительной 10-минутке Кристоф Баумгартнер оформил дубль и принес Австрии третью победу в квалификации.

Протокол игры  
Австрия2:0Швеция
(1:0) Баумгартнер Кристоф81'  
(2:0) Баумгартнер Кристоф88'  
Шлагер АлександерПош Штефан  12' 46' (Арнаутович Марко ( 46') Линхарт ФилиппАлаба ДавидМвене ФиллиппВиммер Патрик 59' (Забитцер Марсель ( 59') Зайвальд НиколасШлагер Ксавер 71' (Гриллич Флориан ( 71') Баумгартнер КристофАдаму Чуквубике 46' (Вебер Максимилиан ( 46') Грегорич Михаэль
Запасные: Пенц ПатрикЛюбичич ДеянКайнц ФлорианШмид РоманоДансо КевинБахманн ДаниэльШнегг ДавидОнисиво Карим
Ольсен РобинВальквист ЛинусХиен ИсакЛинделоф ВикторОльссон МартинСванберг Маттиас 87' (Классон Виктор ( 87') Густафссон СамуэльЭкдаль Альбин 46' (Карлстрём Йеспер ( 46') Форсберг Эмиль 77' (Карлссон Йеспер III ( 77') Кулушевски Деян 87' (Эланга Энтони ( 87') Исак Александр 76' (Дьёкереш Виктор ( 76')
Запасные: Экдаль ХьяльмарЙоханссон ВикторСема КенОлссон КристофферНордфельдт КристофферКаюсте ЙенсКайсон Робин
20 июня. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).Протокол игры
 
Эстония0:3Бельгия
  37' Лукаку Ромелу (0:1)
  40' Лукаку Ромелу (0:2)
  90' Бакайоко Жоан (0:3)
Хейн Карл-Якоб  Пеэтсон Расмус  Метс Кароль  Кууск Мяртен  Тенисте Тайо   79' (Рейнкорт Стэн (   79' Синявский Василий   23'  Поом Маркус   61' (Аниер Хенри (   61' Кяйт Маттиас  Миллер Мартин   74' (Сорга Эрик (   74' Саппинен Рауно   74' (Шейн Рокко Роберт (   74' Оямаа Хенрик   27'   46' (Тунёв Георгий (   46'   74')
Запасные: Лиландер Михаэл  Баранов Никита  Васильев Константин  Игонен Матвей  Валлнер Карл-Андре  Тур Эдгар  Лукка Марко
Селс Матц  Кастань Тимоти   4'  Фас Ваут  Вертонген Ян   57' (Аль-Дахиль Амин (   57' Теате Артур   88' (Деман Оливье (   88' Вранкс Астер   22'   57' (Мангаля Орель (   57' Тилеманс Юри  Карраско Янник  Бакайоко Жоан  Лукаку Ромелу   69' (Бачуайи Миши (   69' Ндайишимий Майк   57' (Докю Жереми (   57')
Запасные: Ванакен Ханс  Камински Томас  Бодар Арно  Салемакерс Алексис  Лукебакио Доди  Борнаув Себастьян
 20 июня. Стадион "А. Ле Кок Арена".

 

 

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