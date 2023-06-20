Сборные Бельгии и Австрии отпраздновали победы

Сборная Бельгии без особых проблем добилась выездной победы в матче с эстонцами в отборе чемпионата Европы. В конце первого тайма дубль оформил Ромелу Лукаку. Сначала гигант ногой замкнул подачу, и мяч от дальней штанги отскочил в сетку. Вскоре он повторно подправил полет мяча после прострела - 2:0. На 90-й минуте счет стал разгромным.
В параллельном матче лидирующие австрийцы боролись со шведами, это противостояние едва не завершилось нулями. В заключительной 10-минутке Кристоф Баумгартнер оформил дубль и принес Австрии третью победу в квалификации.
Протокол игры
|(1:0) Баумгартнер Кристоф81'
|(2:0) Баумгартнер Кристоф88'
Шлагер Александер•Пош Штефан 12'46' (Арнаутович Марко (46') •Линхарт Филипп•Алаба Давид•Мвене Филлипп•Виммер Патрик59' (Забитцер Марсель (59') •Зайвальд Николас•Шлагер Ксавер71' (Гриллич Флориан (71') •Баумгартнер Кристоф•Адаму Чуквубике46' (Вебер Максимилиан (46') •Грегорич Михаэль
Ольсен Робин•Вальквист Линус•Хиен Исак•Линделоф Виктор•Ольссон Мартин•Сванберг Маттиас87' (Классон Виктор (87') •Густафссон Самуэль•Экдаль Альбин46' (Карлстрём Йеспер (46') •Форсберг Эмиль77' (Карлссон Йеспер III (77') •Кулушевски Деян87' (Эланга Энтони (87') •Исак Александр76' (Дьёкереш Виктор (76')
20 июня. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).Протокол игры
|37' Лукаку Ромелу (0:1)
|40' Лукаку Ромелу (0:2)
|90' Бакайоко Жоан (0:3)
Хейн Карл-Якоб • Пеэтсон Расмус • Метс Кароль • Кууск Мяртен • Тенисте Тайо 79' ( Рейнкорт Стэн ( 79') • Синявский Василий • 23'Поом Маркус 61' ( Аниер Хенри ( 61') • Кяйт Маттиас • Миллер Мартин 74' ( Сорга Эрик ( 74') • Саппинен Рауно 74' ( Шейн Рокко Роберт ( 74') • Оямаа Хенрик 27' 46' ( Тунёв Георгий ( 46' ) 74'
Запасные: Лиландер Михаэл • Баранов Никита • Васильев Константин • Игонен Матвей • Валлнер Карл-Андре • Тур Эдгар • Лукка Марко
Селс Матц • Кастань Тимоти • 4'Фас Ваут • Вертонген Ян 57' ( Аль-Дахиль Амин ( 57') • Теате Артур 88' ( Деман Оливье ( 88') • Вранкс Астер 22' 57' ( Мангаля Орель ( 57') • Тилеманс Юри • Карраско Янник • Бакайоко Жоан • Лукаку Ромелу 69' ( Бачуайи Миши ( 69') • Ндайишимий Майк 57' ( Докю Жереми ( 57')
Запасные: Ванакен Ханс • Камински Томас • Бодар Арно • Салемакерс Алексис • Лукебакио Доди • Борнаув Себастьян
20 июня. Стадион "А. Ле Кок Арена".
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