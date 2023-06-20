Сборные Бельгии и Австрии отпраздновали победы

Сборная Бельгии без особых проблем добилась выездной победы в матче с эстонцами в отборе чемпионата Европы. В конце первого тайма дубль оформил Ромелу Лукаку. Сначала гигант ногой замкнул подачу, и мяч от дальней штанги отскочил в сетку. Вскоре он повторно подправил полет мяча после прострела - 2:0. На 90-й минуте счет стал разгромным.

В параллельном матче лидирующие австрийцы боролись со шведами, это противостояние едва не завершилось нулями. В заключительной 10-минутке Кристоф Баумгартнер оформил дубль и принес Австрии третью победу в квалификации.