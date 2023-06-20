Матч сборных Шотландии и Грузии возобновили спустя почти два часа

Почти 2 часа, а именно 1 час и 40 минут потребовалось персоналу арены «Хэмпден Парк» в Глазго, чтобы устранить последствия непогоды. Матч отбора на Евро-2024 между командами Шотландии и Грузии возобновлён.

Напомним, что из-за сильных дождей газон арены затопило и арбитру встречи пришлось прервать матч, уведя команды в подтрибунное помещение на 11-й минуте. К этому времени шотландцам уже удалось повести в счёте – отличился на 6-й минуте Каллум Макгрегор.

Следите за самыми интересными событиями этой отборочной встречи в трансляции, которую проводит команда портала LiveResult.ru.