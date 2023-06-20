Сборная Сербии едва не проиграла болгарам, Венгрия одолела латвийцев

Сборная Сербии потеряла первые очки в отборочном турнире чемпионата Европы. Балканцы играли на выезде против Болгарии и не имели перевеса над соперником. На 47-й минуте Кирилл Десподов был точен с линии штрафной, а закрытый игроками голкипер не успел среагировать. Филип Крастев мог удваивать перевес, но направил мяч в перекладину. Перед финальным свистом Дарко Лазович вырвал для гостей ничью - 1:1.

В другой встрече команда Венгрии была сильнее латвийцев - 2:0.

Венгрия и Сербия лидируют, набрав по 7 очков.