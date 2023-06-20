Сборная Сербии едва не проиграла болгарам, Венгрия одолела латвийцев

Сборная Сербии потеряла первые очки в отборочном турнире чемпионата Европы. Балканцы играли на выезде против Болгарии и не имели перевеса над соперником. На 47-й минуте Кирилл Десподов был точен с линии штрафной, а закрытый игроками голкипер не успел среагировать. Филип Крастев мог удваивать перевес, но направил мяч в перекладину. Перед финальным свистом Дарко Лазович вырвал для гостей ничью - 1:1.
В другой встрече команда Венгрии была сильнее латвийцев - 2:0.
Венгрия и Сербия лидируют, набрав по 7 очков.
Протокол игры
|(1:0) Десподов Кирилл47'
|90'Лазович Дарко (1:1)
Дюлгеров Иван• 81'Христов Петко•Антов Валентин•Груев Илия•Попов Виктор86' (Петров Симеон (86') •Русев Георги 62'86' (Галчев Патрик-Габриел (86') •Чочев Ивайло66' (Стефанов Илиян (66') •Краев Андриан•Петков Марин• 42'Десподов Кирилл78' (Делев Спас (78') •Илиев Никола66' (Крастев Филип (66')
Милинкович-Савич Ваня•Миленкович Никола• 70'Гудель Неманья•Павлович Страхинья• 88'Живкович Андрия71' (Младенович Филип (71') •Костич Филип71' (Лазович Дарко (71') •Лукич Саша58' (Йованович Джордже (58') •Максимович Неманья81' (Груйич Марко (81') •Тадич Душан•Милинкович-Савич Сергей•Йовелич Деян
20 июня. Стадион "Лудогорец Арена".
Протокол игры
|(1:0) Варга Барнабас 32'
|(2:0) Шаллаи Роланд 83'
Дибус Денеш • Ботка Эндре • Орбан Вилли • 54'Салаи Аттила • Шаллаи Роланд 88' ( Барат Петер ( 88') • Керкез Милош 79' ( Ференци Янош ( 79') • Надь Адам • Стайлс Каллум 60' ( Адам Мартин ( 60') • Газдаг Даниэль 79' ( Ланг Адам ( 79') • Собослаи Доминик • 89'Варга Барнабас 60' ( Кляйнхайслер Ласло ( 60')
Запасные: Чобот Кевин • Саппанош Петер • Демьен Патрик • Кальмар Жолт • Gabor Szalai • Него Лоик • Болла Бендегуз
Гертмонас Эдвинас • Казуколовас Кипрас • Климавичюс Линас • Лекиатас Рокас • Шешплаукис Дейвидас 78' ( Armandas Kucys ( 78') • Тутышкинас Артемиюс 50' 63' ( Бенета Маркас ( 63') • Сиргедас Гратас 46' ( Сирвис Пиюс ( 46') • Узела Каролис 39' 46' ( Воробьев Модест ( 46') • Гинейтис Гвидас • Паулаускас Гитис • Янкаускас Элигиюс 57' 86' ( Романовский Даниэль ( 86')
Запасные: Паукште Лукас • Klaudijus Upstas • Зубас Эмилиюс • Ремейкис Матиюс • Гирдвайнис Эдвинас • Вербицкас Овидиус • Степонавичус Фаустас
20 июня. Стадион "Групама Арена".
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