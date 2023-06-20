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Сборная Сербии едва не проиграла болгарам, Венгрия одолела латвийцев

20 Июня 2023 • 23:44 Комментировать
Болгария
1:1
Сербия
окончен

Сборная Сербии потеряла первые очки в отборочном турнире чемпионата Европы. Балканцы играли на выезде против Болгарии и не имели перевеса над соперником. На 47-й минуте Кирилл Десподов был точен с линии штрафной, а закрытый игроками голкипер не успел среагировать. Филип Крастев мог удваивать перевес, но направил мяч в перекладину. Перед финальным свистом Дарко Лазович вырвал для гостей ничью - 1:1.

В другой встрече команда Венгрии была сильнее латвийцев - 2:0.

Венгрия и Сербия лидируют, набрав по 7 очков.

Протокол игры  
Болгария1:1Сербия
(1:0) Десподов Кирилл47'  
  90'Лазович Дарко (1:1)
Дюлгеров Иван  81'Христов ПеткоАнтов ВалентинГруев ИлияПопов Виктор 86' (Петров Симеон ( 86') Русев Георги  62' 86' (Галчев Патрик-Габриел ( 86') Чочев Ивайло 66' (Стефанов Илиян ( 66') Краев АндрианПетков Марин  42'Десподов Кирилл 78' (Делев Спас ( 78') Илиев Никола 66' (Крастев Филип ( 66')
Запасные: Минчев МартинНаумов ДаниелШопов СтаниславПетков АлексПетров ХристиянСтоянов Йоан
Милинкович-Савич ВаняМиленкович Никола  70'Гудель НеманьяПавлович Страхинья  88'Живкович Андрия 71' (Младенович Филип ( 71') Костич Филип 71' (Лазович Дарко ( 71') Лукич Саша 58' (Йованович Джордже ( 58') Максимович Неманья 81' (Груйич Марко ( 81') Тадич ДушанМилинкович-Савич СергейЙовелич Деян
Запасные: Самарджич ЛазарРайкович ПредрагЭракович СтрахиньяИлич ИванБабич СрджанДжуричич ФилипРачич УрошПетрович Джордже
20 июня. Стадион "Лудогорец Арена".
Протокол игры 
Венгрия2:0Литва
(1:0) Варга Барнабас 32'  
(2:0) Шаллаи Роланд 83'  
Дибус Денеш  Ботка Эндре  Орбан Вилли   54'  Салаи Аттила  Шаллаи Роланд   88' (Барат Петер (   88' Керкез Милош   79' (Ференци Янош (   79' Надь Адам  Стайлс Каллум   60' (Адам Мартин (   60' Газдаг Даниэль   79' (Ланг Адам (   79' Собослаи Доминик   89'  Варга Барнабас   60' (Кляйнхайслер Ласло (   60')
Запасные: Чобот Кевин  Саппанош Петер  Демьен Патрик  Кальмар Жолт  Gabor Szalai  Него Лоик  Болла Бендегуз
Гертмонас Эдвинас  Казуколовас Кипрас  Климавичюс Линас  Лекиатас Рокас  Шешплаукис Дейвидас   78' (Armandas Kucys (   78' Тутышкинас Артемиюс   50'   63' (Бенета Маркас (   63' Сиргедас Гратас   46' (Сирвис Пиюс (   46' Узела Каролис   39'   46' (Воробьев Модест (   46' Гинейтис Гвидас  Паулаускас Гитис  Янкаускас Элигиюс   57'   86' (Романовский Даниэль (   86')
Запасные: Паукште Лукас  Klaudijus Upstas  Зубас Эмилиюс  Ремейкис Матиюс  Гирдвайнис Эдвинас  Вербицкас Овидиус  Степонавичус Фаустас
 20 июня. Стадион "Групама Арена".

 

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