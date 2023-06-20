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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Молдовы обыграла поляков с 0:2, албанцы вышли на второе место

20 Июня 2023 • 23:41 Комментировать
Молдова
3:2
Польша
окончен

В группе Е квалификации чемпионата Европы прошли матчи четвертого тура. Сборная Польши гостила у команды Молдовы и выиграла первый тайм со счетом 2:0 после метких ударов Аркадиуша Милика и Роберта Левандовски. На 48-й минуте Йон Николаеску вернул интригу, а спустя 13 минут сделал счет равным - 2:2. На 85-й минуте Владислав Бобогло стал автором третьего гола молдавской команды - 3:2.

В параллельном матче сборная Албании могла с приличным запасом выиграть первый тайм у Фарерских островов, но не смогла удвоить счет из-за промаха Сокола Чикалеши с 11 метров, а соперник отыгрался на 45-й минуте. Тем не менее, Кристьян Аслани в самом начале второй половины забил важный гол - 2:1.

Албанцы выходят на второе место, а Молдова теснит поляков с третьей строчки.

Протокол игры  
Молдова3:2Польша
  12'Милик Аркадиуш (0:1)
  34'Левандовски Роберт (0:2)
(1:2) Николаеску Йон48'  
(2:2) Николаеску Йон79'  
(3:2) Бабогло Владислав85'  
Райлян Дорин  90'Посмак ВячеславМудрак ВикторКрачун АртурРевенко Иоан-КэлинРябчук ОлегБабогло Владислав  50'Дрос Кристиан 46' (Постолаки Вирджилиу ( 46') Кожокару МаксимДомашкан Виталий 46' (Моцпан Никита ( 46') Николаеску Йон  80' 84' (Кожокарь Серафим ( 84')
Запасные: Штиня ВикторАврам КристианПлэтикэ СергиуЙосипой МариусБелоусов АлександрБогачук ВикторЖардан ИонЧелядник ДмитрийШтефан Михаил
Щесны ВойцехБеднарек ЯнКивёр ЯкубКедзёра ТомашФранковски Пшемыслав 64' (Берешиньски Бартош ( 64') Залевски Никола 65' (Каминьски Якуб ( 65') Шиманьски СебастьянШиманьски Дамиан 83' (Линетти Кароль ( 83') Зелиньски ПётрМилик Аркадиуш 73' (Свидерски Кароль ( 73') Левандовски Роберт
Запасные: Белик КрыстянСкорупски ЛукашСкораш МихалЛенговски МатеушЛидерман БенДронговски БартломейВетеска МатеушСлиш Бартош
20 июня. Стадион "Зимбру".
Протокол игры 
Фарерские острова1:3Албания
  19' Байрами Недим (0:1)
(1:1) Феро Одмар 45'  
  51' Аслани Кристьян (1:2)
  90' Мучи Эрнест (1:3)
Гестсон Тейтур  Серенсен Ханус  Феро Одмар  Ватнсдаль Хейни  Давидсен Вильормур  Йоэнсен Рене   49'   64' (Кнудсен Петур (   64' Андреасен Якуп   46' (Бьярталид Йоаннес (   46' Ванхамар Гуннар   80' (Радославлевич Стефан (   80' Ватнхамар Сольви   80' (Ольсен Брандур (   80' Ольсен Клеминт  Эдмундссон Йоан   65' (Йохансен Андрасс (   65')
Запасные: Рейнатред А Бардюр  Наттестад Сонни  Аскхам Хердур  Агнарссон Ханнес  Балдвинссон Рогви  Эгильссон Магнус  Ламхауге Маттиас
Бериша Этрит  Хюсай Эльсейд  Исмайли Ардиан  Джимсити Берат  Митай Марио  Рамадани Юльбер  Аслани Кристьян   88' (Баре Кейди (   88' Асани Ясир   75' (Мучи Эрнест (   75' Байрами Недим   75' (Мехмети Анис (   75' Сулейманов Таулан   89' (Садику Армандо (   89' Чикалеши Сокол   67' (Узуни Мюрто (   67')
Запасные: Михай Энеа  Алийи Насер  Стракоша Томас  Абраши Амир  Кастари Элхан  Весели Фредерик  Ляци Казим
 20 июня. Стадион "Торсволлюр".

 

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Сборная Польши Сборная Албании Сборная Молдовы
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