Сборная Молдовы обыграла поляков с 0:2, албанцы вышли на второе место

В группе Е квалификации чемпионата Европы прошли матчи четвертого тура. Сборная Польши гостила у команды Молдовы и выиграла первый тайм со счетом 2:0 после метких ударов Аркадиуша Милика и Роберта Левандовски. На 48-й минуте Йон Николаеску вернул интригу, а спустя 13 минут сделал счет равным - 2:2. На 85-й минуте Владислав Бобогло стал автором третьего гола молдавской команды - 3:2.

В параллельном матче сборная Албании могла с приличным запасом выиграть первый тайм у Фарерских островов, но не смогла удвоить счет из-за промаха Сокола Чикалеши с 11 метров, а соперник отыгрался на 45-й минуте. Тем не менее, Кристьян Аслани в самом начале второй половины забил важный гол - 2:1.

Албанцы выходят на второе место, а Молдова теснит поляков с третьей строчки.