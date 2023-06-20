Дубль Холанна помог сборной Норвегии добыть первую победу в отборе

Главные неудачники старта отборочного турнира Евро-24 в группе А, команды Норвегии и Кипра провели матч четвертого тура. Скандинавы наконец-то победили, а Эрлинг Холанн оформил дубль - 3:0. Гости провели гол престижа на 90-й минуте.
Норвежцы делят второе место с грузинами, соперник - последний.
Видеотрансляция матча Норвегия - Кипр
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Протокол игры
|(1:0) Сольбаккен Ола12'
|(2:0) Холанн Эрлинг57'
|(3:0) Холанн Эрлинг60'
|(3:1) Кастанос Григорис 90'
Нюланд Эрьян•Рюэрсон Юлиан59' (Берге Сандер (59') •Страндберг Стефан•Эстигор Лео•Мелинг Биргер•Эдегор Мартин•Берг Патрик74' (Торстведт Кристиан (74') •Эурснес Фредрик 18'87' (Финне Бор (87') •Сорлот Александр•Холанн Эрлинг87' (Вельде Кристоффер (87') •Сольбаккен Ола59' (Вембангомо Брис (59')
Малл Джоэл•Гогич Александрос•Лайфис Константинос•Иоанну Николас•Антониу Минас61' (Лойзу Лойзос (61') •Коррейя Андерсон•Харалампус Харалампос61' (Ционис Маринос (61') •Кусулос Янис•Кастанос Григорис•Пилеас Костас61' (Андреу Стелиос (61') •Питтас Яннис 37'70' (Христофи Димитрос (70')
20 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).
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