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Чемпионат Европы по футболу 2024

Матч сборных Шотландии и Грузии приостановили из-за погоды

20 Июня 2023 • 22:07 Комментировать
Шотландия
1:0
Грузия
1 1.60 X 3.75 2 6.30
1-й тайм

Матч отбора на Евро-2024 между сборными Шотландии и Грузии, что проходит во вторник вечером в Глазго, приостановили на 11-й минуте. Причина тому – неудовлетворительное состояние газона из-за дождя, на поле образовалось очень много луж.

Главный арбитр встречи увёл команды в раздевалки, пока персонал стадиона убирает последствия непогоды швабрами. Ожидается, что матч возобновят через 20 минут.

Любопытно, что до приостановки матча шотландцы уже успели забить гол и на данный момент ведут в счёте – 1:0.

Следите за текстовой трансляцией встречи, когда она продолжится, на портале LiveResult.ru.

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ШОТЛАНДИЯ ГРУЗИЯ
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