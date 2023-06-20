Матч сборных Шотландии и Грузии приостановили из-за погоды

Матч отбора на Евро-2024 между сборными Шотландии и Грузии, что проходит во вторник вечером в Глазго, приостановили на 11-й минуте. Причина тому – неудовлетворительное состояние газона из-за дождя, на поле образовалось очень много луж.

Главный арбитр встречи увёл команды в раздевалки, пока персонал стадиона убирает последствия непогоды швабрами. Ожидается, что матч возобновят через 20 минут.

Любопытно, что до приостановки матча шотландцы уже успели забить гол и на данный момент ведут в счёте – 1:0.

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