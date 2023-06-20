Матч против Исландии станет для Роналду 200-м за сборную

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередное великое достижение.

Сборная Португалии опубликовала состав на предстоящий поединок против Исландии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024. Роналду выйдет на поле в стартовом составе. Это значит, что нападающий сыграет свой 200-й поединок за национальную команду, став первым футболистом в истории, которому покорилась данная планка.

Роналду дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года. В 199 матчах за сборную Португалии Роналду забил 122 гола и отдал 43 результативные передачи.