Молдова - Польша: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Молдовы и Польши проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Молдова - Польша
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Протокол игры
Райлян Дорин•Крачун Артур•Мудрак Виктор•Посмак Вячеслав•Ревенко Иоан-Кэлин•Рябчук Олег•Дрос Кристиан•Бабогло Владислав•Кожокару Максим•Домашкан Виталий•Николаеску Йон
Щесны Войцех•Беднарек Ян•Кивёр Якуб•Кедзёра Томаш•Франковски Пшемыслав•Залевски Никола•Шиманьски Себастьян•Шиманьски Дамиан•Зелиньски Пётр•Милик Аркадиуш•Левандовски Роберт
20 июня. Стадион "Зимбру".
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