Исландия - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Исландии и Португалии проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Исландия - Португалия
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Протокол игры
Рунарссон Рунар•Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль•Палссон Виктор•Ингасон Сверрир•Магнуссон Хёрдур•Виллюмссон Виллюм•Траустасон Арнор•Гудмундссон Йоханн•Гудмундссон Альберт•Финнбогасон Альфред•Торстейнссон Йон
Кошта Диогу•Диаш Рубен•Данилу Перейра•Пепе Кеплер•Канселу Жоау•Далот Диогу•Силва Бернарду•Невеш Рубен•Фернандеш Бруну•Роналду Криштиану•Леау Рафаэл
20 июня. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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