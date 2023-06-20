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Чемпионат Европы по футболу 2024

Эстония - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

20 Июня 2023 • 21:15 Комментировать
Эстония
0:0
Бельгия
1 10.50 X 5.50 2 1.30
1-й тайм

Сборные Эстонии и Бельгии проводят матч квалификации чемпионата Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Эстония0:0Бельгия
Хейн Карл-ЯкобПеэтсон РасмусМетс КарольКууск МяртенТенисте ТайоСинявский ВасилийПоом МаркусКяйт МаттиасМиллер МартинСаппинен РауноОямаа Хенрик
Запасные: Лиландер МихаэлТунёв ГеоргийБаранов НикитаВасильев КонстантинСорга ЭрикАниер ХенриШейн Рокко РобертИгонен МатвейРейнкорт СтэнВаллнер Карл-АндреТур ЭдгарЛукка Марко
Селс МатцКастань Тимоти  4'Фас ВаутВертонген ЯнТеате АртурВранкс АстерТилеманс ЮриКарраско ЯнникБакайоко ЖоанЛукаку РомелуНдайишимий Майк
Запасные: Деман ОливьеВанакен ХансБачуайи МишиКамински ТомасБодар АрноАль-Дахиль АминДокю ЖеремиСалемакерс АлексисЛукебакио ДодиМангаля ОрельБорнаув Себастьян
20 июня. Стадион "А. Ле Кок Арена".
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ЭСТОНИЯ БЕЛЬГИЯ
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Эстония Эстония
Бельгия Бельгия
0
0
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Шотландия Шотландия
Грузия Грузия
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0
1.55 4.00 7.00
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Словакия Словакия
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