Эстония - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Эстонии и Бельгии проводят матч квалификации чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эстония - Бельгия
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Протокол игры
Хейн Карл-Якоб•Пеэтсон Расмус•Метс Кароль•Кууск Мяртен•Тенисте Тайо•Синявский Василий•Поом Маркус•Кяйт Маттиас•Миллер Мартин•Саппинен Рауно•Оямаа Хенрик
Селс Матц•Кастань Тимоти• 4'Фас Ваут•Вертонген Ян•Теате Артур•Вранкс Астер•Тилеманс Юри•Карраско Янник•Бакайоко Жоан•Лукаку Ромелу•Ндайишимий Майк
20 июня. Стадион "А. Ле Кок Арена".
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